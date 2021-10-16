Криваве вбивство депутата в церкві: британська поліція назвала вчинене терактом

За підозрою у вбивстві депутата був затриманий 25-річний чоловік сомалійського походження.

Британська поліція назвала терактом вчинене 15 жовтня криваве вбивство депутата палати общин Девіда Емесса.

Про це інформує The Guardian.

Національний координатор з антитерористичних операцій британської поліції Дін Хейдон офіційно назвав подію терористичним нападом.

Слідчі заявили, що, не виключено, що може бути зв'язок з ісламським екстремізмом. За підозрою у вбивстві депутата затримали 25-річного чоловіка сомалійського походження.

Нагадаємо, що політик-консерватор Девід Емесс отримав множинні ножові поранення на зустрічі з виборцями в церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс. 69-річному депутату надали допомогу на місці події, проте врятувати його життя не вдалося. Емесс був депутатом від виборчого округу Саутенд-Уест з 1997 року. Вперше він потрапив до парламенту в 1983 році.

Загиблий був батьком п'ятьох дітей. Він був популярним завдяки участі в кампанії проти абортів і захисту тварин. Емесс був євроскептиком і підтримував Brexit.

Нагадаємо, раніше в Україні помер нардеп — Антону Полякову стало зле в таксі. Депутата в несвідомому стані виявили патрульні, які зупинили таксі за порушення правил. Реанімувати його не вдалося. Експертиза встановила, що смерть стала через гостру коронарну недостатність. Кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне вбивство" з позначкою природна смерть.

Поліція озвучила попередні версії смерті народного депутата Антона Полякова

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