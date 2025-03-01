“Криза була неминучою”: дипломат пояснив, чому відносини України та США загострилися

Україна не є пріоритетом для адміністрації Трампа, яка більше зосереджена на Китаї, Ірані та безпеці Ізраїлю.

Криза у відносинах України та США неминуча, навіть якби зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі пройшла ідеально.

Таку думку висловив дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара у публікації на Facebook.

“Не буду розповідати про неприйняття України загалом і Зеленського зокрема. Україна — перешкода для реалізації стратегічних пріоритетів адміністрації Трампа”, – зазначив він.

Хара наголошує, що мета Трампа – зблизити Росію та США, послабивши її зв’язки з Китаєм. Він називає це “реверсом Ніксона”, що може стати приводом для зменшення американської присутності в Європі.

При цьому мирна угода, яку просуває Трамп, не передбачає жодних поступок від Росії, а навпаки — може включати нормалізацію відносин з Кремлем, зняття санкцій, повернення Росії до G7. Україна, у свою чергу, не отримає ані тимчасово окупованих територій, ані гарантій безпеки, але може бути змушена піти на поступки.

“На Зеленського було легко наїхати, але поки що США не демонструють рішучості щодо Кремля”, – підсумував дипломат.

Нагадаємо, в інтерв'ю Fox News, Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду щодо мінералів. Але лише підписання недостатньо.

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