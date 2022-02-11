"Криза досягає критичної точки": Байден зібрав радників з нацбезпеки через можливе вторгнення Росії

"Криза досягає критичної точки": Байден зібрав радників з нацбезпеки через можливе вторгнення Росії

Також Байден, за інформацією журналістів, запланував зустріч з лідерами країн ЄС, Британії та Канади, щоб обговорити агресію РФ.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся зі своїми радниками з національної безпеки у Білому домі, щоб обговорити нарощування Росією військових сил навколо України.

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, Білий дім вважає, що риторика з Москви дедалі агресивнішою. Росія відправила шість військових кораблів у Чорне море та перекинула до Білорусі ще більше солдат та військової техніки. Це змусило американських чиновників вважати, що криза, схоже, досягає критичної точки.

Тим часом журналіст CNN Кевін Ліптак в Twitter повідомив, що Джо Байден сьогодні проведе онлайн переговори зі своїми союзниками щодо загрози вторгнення Росії до України та політики стримування РФ.

Зокрема, президент США переговорить з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем'єром Британії Борисом Джонсоном, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, головою Євроради Шарлем Мішелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Польщі та Румунії Анджеєм Дудою і Клаусом Йоханнесом, а також прем'єром Італії Маріо Драгі.

Нагадаємо, що США завершили перекидання до Польщі десантників для посилення НАТО.

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