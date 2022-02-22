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"Крок агресії": Шмигаль відреагував на визнання "ЛДНР" і привітав призупинення "Північного потоку-2"

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"Крок агресії": Шмигаль відреагував на визнання "ЛДНР" і привітав призупинення "Північного потоку-2"

УНІАН

Прем'єр наголошує на закритті російського проєкту.

Визнання Росією "незалежності" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" - це чергове порушення суверенітету й територіальної цілісності України.

Так на дії Москви відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Разом із нашими міжнародними партнерами ми будемо вживати всі необхідні заходи, аби цей крок агресії отримав рішучу відповідь. Ми очікуємо посилення санкцій і військової та економічної допомоги. Цивілізований світ має дати консолідовану відповідь просто зараз", - наголосив Шмигаль.

Він привітав рішення Німеччини щодо зупинення сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". За словами голови Кабміну, проєкт має бути остаточно заборонений. "Наше з вами завдання сьогодні - бути спокійними та згуртованими. Українська армія сильна й готова захищати свою землю. Вірмо в наших військових, в нашу державу та будьмо єдиними", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські військаВже наступного дня, 22 лютого, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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