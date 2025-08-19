“Крок до миру”: Трамп розповів, про що домовилися після переговорів у Білому дом

Трамп та Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Президент США Дональд Трамп розповів про результати масштабної зустрічі у Білому домі, в якій взяли участь президент України Володимир Зеленський, лідери країн Європи та генсек НАТО. За його словами, під час перемовин обговорювалися гарантії безпеки для України, які мають надати європейські держави у координації зі Сполученими Штатами.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social.

«Ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у співпраці зі США. Усі дуже позитивно налаштовані щодо можливості миру для Росії та України», — зазначив Трамп.

Реклама

Американський президент додав, що після завершення переговорів він зателефонував Володимиру Путіну та розпочав підготовку до зустрічі між російським та українським лідерами. За його словами, після цієї зустрічі планується провести тристоронні переговори за участі Зеленського, Путіна та самого Трампа.

Трамп назвав перемовини «дуже гарним і важливим першим кроком» до завершення війни. Він також відзначив роль віцепрезидента США Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та спецпосланця Стіва Віткоффа, які координують процес між Україною та Росією.

Нагадаємо, що після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.

Можлива зустріч з Путіним та обговорення гарантій безпеки: стало відомо, що сказав Зеленський після переговорів з Трампом.