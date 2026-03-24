Крок до Третьої світової: Зеленський розкрив підсумки переговорів зі США у Флориді

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів детальне обговорення результатів дипломатичних зустрічей, які відбулися в Америці. Команда переговірників доповіла про перебіг переговорів у Флориді, акцентувавши увагу на нових можливостях та наявних труднощах.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Основну увагу під час доповідей було приділено розробці гарантій безпеки. За словами президента, саме ці механізми мають стати фундаментом для закінчення бойових дій.

«Найважливіше пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитися до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру», — наголосив Зеленський.

Примітно, що під час звіту українських дипломатів Росія вкотре вдалася до терору, запустивши по Україні нову хвилю дронів-камікадзе типу «Шахед».

Роль Ірану та плани Кремля

Зеленський зауважив, що сучасна геополітична ситуація значно ускладнилася через війну проти Ірану. Цей фактор, на жаль, додає впевненості російському режиму, який продовжує дестабілізувати ситуацію в Європі. Росія не лише затягує власну агресію, а й активно підтримує іранський режим розвідувальними даними.

«Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти. І це можуть зробити лише всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти. Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити», — зазначив президент.

За наявною інформацією, Кремль уже готується до нових конфліктів, які можуть спалахнути протягом найближчих років у різних частинах світу.

За результатами наради глава держави дав низку доручень команді. Зокрема, йдеться про максимальну активізацію роботи з міжнародними партнерами для просування змістовної дипломатії. Пріоритетними залишаються і гуманітарні питання, передусім — обмін військовополоненими.

Також Зеленський розпорядився проінформувати європейських і канадійських партнерів про деталі та результати переговорів, що відбулися у Флориді.

Нагадаємо, у Флориді відбулися переговори делегацій США та України в межах посередницьких зусиль для досягнення мирної угоди. Відомо, що консультації у Флориді триватимуть і надалі. Водночас Стів Віткофф заявив про наближення до мирної угоди.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну, зокрема передають розвідувальні дані та озброєння у координації з європейськими союзниками.

За його словами, Вашингтон і надалі забезпечує Україну необхідними ресурсами для протидії російській агресії, а допомога здійснюється у тісній співпраці з країнами Європи.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа щодо порівняння підтримки України з взаємодією Росії та Ірану, Рютте наголосив, що ці ситуації не є тотожними. Він також зазначив, що американська адміністрація враховує різні фактори в санкційній політиці, зокрема щодо російської нафти.

Окремо генсек НАТО підкреслив, що представники Білого дому підтримують постійний контакт з українською стороною з метою посилення тиску на Росію та просування переговорного процесу.