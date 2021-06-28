Крок до входження в європейський простір: Зеленський подякував ЄС за угоду про "відкрите небо"

Крок до входження в європейський простір: Зеленський подякував ЄС за угоду про "відкрите небо"

За словами президента, угода дасть змогу нашим громадянам розширити географію подорожей.

Президент Володимир Зеленський подякував Раді ЄС за згоду на підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Тwitter.

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"Вдячний Раді ЄС та португальському головуванню за схвалення угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей", — написав він.

Зеленський наголосив, що підписання угоди стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір.

Вдячний @EUCouncil та @2021PortugalEU за схвалення Угоди про Спільний авіаційний простір між та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження в єдиний європейський простір. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2021

Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС дала добро на підписання трьох авіаційних угод — з Україною, Вірменією та Тунісом, а також угоди про повітряний транспорт з Катаром.

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