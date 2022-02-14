"Крок до стабілізації обстановки": у Путіна заявили, що може допомогти переговорам щодо "гарантій"

"Крок до стабілізації обстановки": у Путіна заявили, що може допомогти переговорам щодо "гарантій"

У Кремлі заявляють про "стурбованість".

Офіційно зафіксована відмова України від НАТО стала б "кроком до стабілізації обстановки".

Таку думку висловив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

За його словами, це допомогла б переговорам щодо так званих "гарантій безпеки".

"Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би суттєво сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські стурбованості", - сказав представник Кремля.

Як повідомлялося, посли країн-членів НАТО збираються в штаб-квартирі Альянсу. Вони обговорюватимуть можливий наступ Росії. До слова, у Сполучених Штатах припускають, що це може статися цього тижня. На тлі того, що безпекова криза сягає критичної позначки, посли готові були екстрено зібратися й напередодні, адже ситуацію вважають напрочуд тривожною. Але водночас ще не фатальною. Саме тому не стали терміново змінювати своїх планів.

Читайте також: