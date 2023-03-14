"Кров’ю захищають європейські цінності": Науседа зробив заяву щодо вступу України до ЄС

Литовський президент зауважив, що все більше європейських політиків розуміють, що РФ є довгостроковою загрозою.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що переговори про членство України в Євросоюзі повинні розпочатись вже цього року.

Про це Науседа заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європарламенту у Страсбурзі.

Литовський лідер наголосив, що українці довели, що країна належить до Євросоюзу, і зараз продовжують захищати європейську демократію своєю кров'ю. Тож завдання європейської спільноти, за його словами, допомогти українцям провести усі необхідні реформи для приєднання до ЄС.

"Українці своєю кров’ю захищають свободу та демократичні європейські цінності. Україна належить до Європейського союзу. Українці це довели багатьма способами. І наше завдання - допомогти українцям провести усі необхідні реформи з метою приєднання до Євросоюзу…Я вітаю вашу заяву, пані президентко (Роберта Мецола, президентка Європарламенту - ред.), щодо переговорів про вступ України. Ми маємо ставити за ціль початок цих переговорів про членство вже цього року", - заявив Науседа.

Президент Литви зауважив, що все більше європейських політиків та експертів розуміють, що РФ є довгостроковою загрозою, у зв'язку з чим важливо належним чином готуватися до "надійного стримування". Він наголосив на важливості продовження санкцій проти Росію й притягнення керівництва РФ до відповідальності за вчинені злочини в Україні.

"Санкції мають бути болючими", - додав Науседа.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола раніше висловлювала сподівання, що переговори стосовно вступу України до Євросоюзу почнуться цього року.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба закликав якнайшвидше прийняти Україну до НАТО та ЄС.

6 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала всі рекомендації для переговорів про вступ до ЄС.

Депутата Європарламенту Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може стати повноправним членом Євросоюзу 2029 року.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що "ми живемо в поворотний момент історії, ми маємо поміняти майже все в Європі, і тому ми маємо створити новий процес для України", маючи на увазі прискорену процедуру вступу до ЄС.

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