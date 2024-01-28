"Кровожерлива українська пропаганда": угорська газета опублікувала антиукраїнську статтю перед візитом Сійярто до Ужгорода

Угорська газета "Magyar Nemzet", яка входить до неформальної медіаімперії під контролем прем’єр-міністра Віктора Орбана, перед візитом до Ужгорода очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, опублікувала статтю, в якій критикує українські ЗМІ.

Про це йдеться у тексті "Magyar Nemzet".

"У той час як для іноземної преси організовують потьомкінське село, в українській національній пресі не можна знайти ані крихти класичної журналістики. Видання, які вільно пересуваються по полю, здебільшого оперують грошима ЄС і Сороса… кровожерлива українська воєнна пропаганда базується на грошах європейських платників податків", – йдеться у тексті статті, в немає авторства.

Газета, зокрема, критикує діяльність "Медіацентру Україна".

"Вони (медіацентр - ред.) мають офіси в чотирьох місцях у охопленій війною країні: Києві, Одесі, Харкові та Лемберзі (Львові - ред.). Вони дають додаткові поради кореспондентам, які потрапляють до східноєвропейської країни, щодо того, що дозволено, а що ні. Наприклад, розповідають, як правильно описувати і вимовляти назви населених пунктів українською мовою – опускаючи їхні оригінальні російські назви. Згідно з цим, не Кієв, а Київ, не Харьков, а Харків, не Днєпр, а Дніпро, не Донбасс, а Донбас, і, нарешті, Одесса може бути тільки Одесою".

Magyar Nemzet у своїй статті показово використовує назву Lemberg на позначення Львова.

У тексті угорської газети також критикуються ефіри українського національного телемарафону "Єдині новини".

"На екранах є лише місце для пропаганди війни, перемоги та славетного майбутнього, яке слідує. Радники президента, воєначальники та прессекретарі, провоєнні лідери думок і ті колишні опозиціонери, які, як відомо, з’являючись у військовій формі, охоче змінюють свою думку, якщо їм належно платять".

Критикує газета і незалежні українські видання, стверджуючи, що ті нібито на гроші Сороса чи гроші європейських платників податків публікують матеріали, які задовольняють українську владу.

"Чоловікам-авторам, які працюють у медіа-організаціях з такими зв'язками, не загрожує мобілізація, вони можуть користуватися привілеями, якщо лають росіян, словаків, угорців, Путіна, Трампа, Такера Карлсона, Віктора Орбана, Роберта Фіцо, Папу Римського Франциска і всіх, хто має сумніви щодо керівництва в Києві з-за кордону" – йдеться у статті.

Угорське видання також згадує "телеведучу" – Діану Панченко – яка закликала своїх колег, які працюють в Україні, тимчасово покинути країну, якщо вони хочуть вільно працювати. Діана Панченко є відомою проросійською пропагандисткою, що працювала на телеканалах Віктора Медведчука NewsOne, "112 Україна" та ZIK.

Нагадаємо, лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкоі заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності через війну.

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