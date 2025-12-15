- Дата публікації
Крихка надія: Мерц про найбільшу дипломатичну динаміку і шанс на мир
За словами Мерца, наразі з’явився реальний шанс на справжній мирний процес для України.
Поточний момент є періодом найбільшої динаміки в дипломатичній сфері з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.
Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
«Ми переживаємо найбільшу динаміку в дипломатичній сфері з початку війни 24 лютого 2022 року. Зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України. Ця рослина дуже ніжна, але шанс на мирний процес є реальним», — сказав канцлер ФРН.
За його словами, протягом останніх днів та тижнів учасники переговорів працювали над тим, щоб підготувати ґрунт для перемир’я в Україні.
«Ми всі знаємо про ціну тієї війни. Тепер прийшов час поговорити про ціну миру. І сюди входять питання безпекових гарантій, територій та дієвого механізму, який контролюватиме припинення вогню та його реалізацію», — зазначив Мерц.
Раніше Фрідріх Мерц заявив, як краще використати заморожені активи РФ.