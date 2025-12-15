Крихка надія: Мерц про найбільшу дипломатичну динаміку і шанс на мир

Канцлер Німеччини зафіксував пік динаміки для переговорів про перемир'я / © Офіс президента України

Поточний момент є періодом найбільшої динаміки в дипломатичній сфері з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

«Ми переживаємо найбільшу динаміку в дипломатичній сфері з початку війни 24 лютого 2022 року. Зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України. Ця рослина дуже ніжна, але шанс на мирний процес є реальним», — сказав канцлер ФРН.

За його словами, протягом останніх днів та тижнів учасники переговорів працювали над тим, щоб підготувати ґрунт для перемир’я в Україні.

«Ми всі знаємо про ціну тієї війни. Тепер прийшов час поговорити про ціну миру. І сюди входять питання безпекових гарантій, територій та дієвого механізму, який контролюватиме припинення вогню та його реалізацію», — зазначив Мерц.

