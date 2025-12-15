ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Крихка надія: Мерц про найбільшу дипломатичну динаміку і шанс на мир

За словами Мерца, наразі з’явився реальний шанс на справжній мирний процес для України.

Дмитро Гулійчук
Канцлер Німеччини зафіксував пік динаміки для переговорів про перемир'я

Канцлер Німеччини зафіксував пік динаміки для переговорів про перемир'я / © Офіс президента України

Поточний момент є періодом найбільшої динаміки в дипломатичній сфері з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

«Ми переживаємо найбільшу динаміку в дипломатичній сфері з початку війни 24 лютого 2022 року. Зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України. Ця рослина дуже ніжна, але шанс на мирний процес є реальним», — сказав канцлер ФРН.

За його словами, протягом останніх днів та тижнів учасники переговорів працювали над тим, щоб підготувати ґрунт для перемир’я в Україні.

«Ми всі знаємо про ціну тієї війни. Тепер прийшов час поговорити про ціну миру. І сюди входять питання безпекових гарантій, територій та дієвого механізму, який контролюватиме припинення вогню та його реалізацію», — зазначив Мерц.

Раніше Фрідріх Мерц заявив, як краще використати заморожені активи РФ.

