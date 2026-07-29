Крим і мирні переговори: Зеленський заінтригував заявою про долю півострова

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи обговорюється питання повернення анексованого Росією Криму в межах мирних переговорів.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю Fox News.

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«Це трохи не так. Або ще не так. Подивимося. Я не знаю», — відповів президент на запитання, чи питання Криму є на порядку денному.

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За словами Зеленського, наразі говорити про це ще зарано. Водночас, наголосив він, півострів залишається територією України.

«Земля дуже важлива. Це наша територія, наша історія, наші домівки. Але найважливіше — не втратити людей», — зауважив президент.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман висловив думку про те, що перший етап звільнення Криму вже розпочався. З його слів, удари ЗСУ по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі, а також по маршрутах постачання на півострові можуть бути частиною першого етапу підготовки до його деокупації.

Зауважимо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявляв, що українські війська проводять операцію, спрямовану на створення умов для ізоляції Криму. У межах цих дій військові завдають системних ударів по російській логістиці. Такі удари мають послабити можливості російського угруповання військ на півострові.

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