Крим стає пасткою для Путіна: у The Telegraph пояснили чому

Диктатор Путін / © Associated Press

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Без збереження контролю над тимчасово окупованим Кримом Росія не зможе розраховувати на перемогу у війні проти України.

Таку думку висловив військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон у своїй колонці для The Telegraph.

Оглядач нагадує, що протягом багатьох років Крим залишався головним символом зовнішньополітичних амбіцій диктатора Путіна. Саме незаконну анексію українського півострова він подавав як одне з найбільших досягнень свого правління.

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Втім, як зазначає експерт, нині ситуація змінюється. Позиції Кремля слабшають не лише на полі бою, а й усередині самої Росії.

Де Бреттон-Гордон звертає увагу, що українські безпілотники та ракети дедалі частіше успішно вражають цілі як у Криму, так і в глибині російської території. Це, за його словами, демонструє вразливість російської системи протиповітряної оборони.

На цьому тлі місцеві жителі та туристи все активніше залишають півострів, який донедавна російська влада позиціонувала як безпечний курорт.

«Оголошення сьогодні надзвичайного стану в Криму стало значною політичною та військовою невдачею для Путіна», — наголошує автор.

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У статті зазначається, що російська влада фактично вперше відкрито визнала серйозність ситуації на півострові. Повідомляється про дефіцит пального, перебої з електропостачанням та зростання занепокоєння серед цивільного населення.

Крім того, після серії українських ударів російський Чорноморський флот був змушений передислокувати свої кораблі із Севастополя, що також стало відчутним ударом по можливостях РФ.

Експерт нагадує, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Крим перетворився на один із головних логістичних вузлів забезпечення російських військ на півдні України. Саме тому подальше обмеження можливостей Росії використовувати півострів як військову базу може суттєво вплинути на всю кампанію Кремля.

«Стратегічна картина для Путіна погіршується. Здається, він не в змозі повністю захистити ані Москву, ані Крим — два місця, що мають величезне політичне та символічне значення.

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Його позиція зараз може бути більш крихкою, ніж будь-коли з часів заколоту «групи Вагнера». Чи призведе ця вразливість до значущих політичних змін, залишається невідомим, але це, безсумнівно, посилює тиск на Кремль, щоб той шукав вихід із дедалі більш дорогого конфлікту», — пише де Бреттон-Гордон.

Автор також визнає, що на Заході існують побоювання щодо можливого наступника диктатора Путіна. Водночас, на його переконання, навряд чи у Росії знайдеться політик, який буде більше зацікавлений у продовженні війни, ніж той, хто її розпочав.

«Будь-яке майбутнє керівництво успадкує ослаблену армію, напружену економіку та населення, яке все більше страждає від наслідків тривалого конфлікту.

Тому стратегічне середовище, з яким зіткнеться наступник Путіна, ймовірно, буде дуже відрізнятися від того, яке він успадкував. Крим колись був символом піднесення Путіна. Він все ще може стати символом його падіння», — переконаний оглядач.

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Раніше повідомлялося, що окупованому Криму розростається масштабна криза, яка вже вийшла за межі дефіциту палива та почала зачіпати постачання продуктів харчування і медикаментів.

Ми раніше інформували, що СБУ в тимчасово окупованому Криму атакувала два військові кораблі РФ та систему ППО С-400.

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