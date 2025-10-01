ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
594
Час на прочитання
1 хв

У Путіна прокоментували заклик Воллеса "задушити Крим"

Бен Воллес висловився про те, що Кримський півострів слід «зробити непридатним до життя».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Путіна прокоментували заяву ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що Крим треба «задушити». Її назвали «дурною».

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав дурною заяву Воллеса про «необхідність зробити Крим непридатним для життя».

«Давайте коментувати таки заяви чинних міністрів оборони. Щодо колишніх міністрів оборони, тим більше тих, хто робить такі дурні заяви, не вважаємо за необхідне їх коментувати», — висловився Пєсков.

Нагадаємо, Воллес висловив думку про те що Кримський півострів має стати непридатним для життя.

«Нам потрібно задушити Крим. І я думаю, що якщо Путін зрозуміє, що йому є що втрачати, що він непридатний для життя або не може функціонувати. І цей міст, нам потрібні „Тауруси“ з Німеччини, нам потрібно зруйнувати Керченський міст, бо це статуя Путіна, і я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом зрозуміє, що йому є що втрачати», — підсумував Воллес.

Дата публікації
Кількість переглядів
594
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie