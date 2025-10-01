У Путіна прокоментували заклик Воллеса "задушити Крим"

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Путіна прокоментували заяву ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що Крим треба «задушити». Її назвали «дурною».

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав дурною заяву Воллеса про «необхідність зробити Крим непридатним для життя».

«Давайте коментувати таки заяви чинних міністрів оборони. Щодо колишніх міністрів оборони, тим більше тих, хто робить такі дурні заяви, не вважаємо за необхідне їх коментувати», — висловився Пєсков.

Нагадаємо, Воллес висловив думку про те що Кримський півострів має стати непридатним для життя.

«Нам потрібно задушити Крим. І я думаю, що якщо Путін зрозуміє, що йому є що втрачати, що він непридатний для життя або не може функціонувати. І цей міст, нам потрібні „Тауруси“ з Німеччини, нам потрібно зруйнувати Керченський міст, бо це статуя Путіна, і я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом зрозуміє, що йому є що втрачати», — підсумував Воллес.