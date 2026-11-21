Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна не відмовиться від ударів по Кримському мосту, оскільки Росія використовує його для військових потреб. Водночас Київ не погодиться на збереження російського контролю над окупованими територіями незалежно від того, яким шляхом завершиться війна.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News, відповідаючи на запитання про нещодавню атаку на переправу через Керченську протоку.

Реклама

Глава держави пояснив, що удари по російській інфраструктурі є відповіддю на багаторічні обстріли українських міст, енергетичних об'єктів і транспортних шляхів.

Реклама

«Росія має відчути, що таке війна», — наголосив Зеленський.

За його словами, Москва роками знищувала українські мости та залізничну інфраструктуру. Тому Україна змушена шукати можливості завдавати ударів у відповідь.

Чому Зеленський вважає Кримський міст законною ціллю

Президент звернув увагу на те, що Росія побудувала переправу після незаконної окупації українського Криму, а тепер використовує її для забезпечення своїх військ.

Саме військове призначення мосту, за словами Зеленського, робить його легітимною ціллю для українських сил.

Реклама

Він також заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен усвідомити: Україна не змириться з існуванням цієї споруди як інструменту окупації.

«Цей міст не встоїть», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що питання стосується не лише бойових дій. Навіть після завершення війни Україна не визнає окуповані території російськими та не погодиться на їхню подальшу мілітаризацію.

За його словами, це принципова позиція Києва незалежно від того, чи вдасться відновити територіальну цілісність дипломатичними засобами, чи доведеться застосовувати військові.

Реклама

Що відомо про останні удари по мосту

Кримський міст знову опинився під ударом у середині листопада.

Вранці 16 листопада окупаційна адміністрація Криму повідомила про атаку та обмеження транспортного руху через Керченську протоку.

Наступного дня з'явилися повідомлення про серйозні пошкодження конструкцій. Зокрема, йшлося про руйнування частини дорожнього полотна та однієї з арок споруди.

Після повторної атаки рух автомобілів і поїздів мостом призупиняли.

Кримський міст має важливе значення для російської військової логістики, оскільки з'єднує територію РФ з окупованим українським півостровом.

Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на використання власної території для розміщення та постачання російських військ.

Президент заявив про долю моста після війни

Президент України Володимир Зеленський підсумував, що після війни «цього моста в будь-якому разі не залишиться», та додав, що росіянам треба розуміти: «Крим — наша земля». Головною метою України він назвав припинення війни та досягнення миру.

Новини партнерів