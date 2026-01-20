"Критичний етап війни": експерт назвав головну помилку України у діалозі зі США

Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН

Україна увійшла у критичний етап війни, коли старі підходи до дипломатії перестають бути ефективними. Переговорна модель, яка зводилася до формули «території плюс зняття санкцій з Росії в обмін на мирний договір», остаточно зайшла в глухий кут.

Таку думку висловив політичний оглядач Вадим Денисенко.

За словами експерта, нинішній «глухий кут» цілком влаштовує як Вашингтон, так і Москву. Однак для України це небезпечний шлях, особливо на тлі заяв російського МЗС про необхідність зміни керівництва держави.

«Якщо ми не запропонуємо зміну модальності переговорів — її запропонують замість нас», — наголошує Денисенко.

Аналітик підкреслює, що сподівання на швидке закінчення війни «вивітрилися». Україна входить у період тривалістю щонайменше кілька місяців без реальних переговорів. Позитивом залишається гарантована фінансова підтримка від ЄС та продовження продажу зброї Сполученими Штатами.

Денисенко зазначає, що у порядку денному Дональда Трампа українське питання відкладається. Головна мета нової адміністрації США — економічна.

Експерт вважає, що ідея купівлі Гренландії є частиною давнього плану оточення Трампа щодо розвалу або ослаблення ЄС. Головна війна у світі йде за те, хто і як зароблятиме на європейському ринку.

США прагнуть отримати контроль над ціноутворенням на світову нафту та логістичними точками, щоб протистояти шантажу Китаю щодо рідкоземельних металів.

Вашингтон також влаштовує продовження війни як інструмент виснаження російської економіки. Водночас США хотіли б отримати доступ до ресурсів російської Арктики, не допускаючи туди Китай.

«Ми знаходимося в певній пастці: Вашингтон хоче продовження війни, щоб ослабити Росію. Росія ж поки просто хоче потягнути війну. Нас в цій схемі просто немає», — пояснює експерт.

Що робити Україні

Денисенко пропонує кілька рекомендацій для зміни ситуації на користь України:

Головне завдання — пояснити американцям, чому продовження війни їм не вигідне. Стара модель «території та повернення у світовий порядок денний» більше не працює.

Україна не зможе відмовитися від співпраці зі США через потребу в ППО. Водночас відмова від Китаю як посередника була стратегічною помилкою, але сильного альтернативного партнера наразі немає.

Експерт переконаний, що єдиний козир Києва — американські виборці. Необхідно створити окремий штаб, який працюватиме над тим, щоб фактор війни в Україні став визначальним для рейтингів Трампа.

«Як би не закінчилася історія з Гренландією у нас є головний козир — ЗСУ. Європейська гра полягала досі полягає в тому, що на найближчі роки єдиною армією, яка може захистити Європу є українські збройні сили», — наголосив експерт.

Також за думкою Денисенка, влада має кардинально змінити спілкування з суспільством, аби подолати панічні настрої та депресію всередині країни.

Нагадаємо, публіцист і журналіст Віталій Портников заявив, що переговори з Росією фактично лише затягують війну, адже Кремль не зацікавлений у реальному мирному процесі.

За його словами, Володимир Путін використовує тему перемовин виключно для затягування часу — зокрема, щоб дочекатися завершення президентського терміну Дональда Трампа.

Портников наголошує, що між США та Росією наразі немає повноцінного переговорного процесу, а будь-які розмови про «мирний план» лише зменшують тиск на Москву та дозволяють їй продовжувати війну без посилення санкцій і масштабної допомоги Україні.