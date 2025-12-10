ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
687
Час на прочитання
1 хв

"Критичний момент для України": європейські лідери провели розмову з Трампом

В адміністрації французького президента повідомили, що інтенсивна робота над узгодженням позицій щодо мирного плану для України буде продовжена найближчими днями.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп, Стармер і Макрон

Лідери європейських країн провели розмову з президентом США / © ТСН.ua

У середу, 10 грудня, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили з президентом США Дональдом Трампом спільні зусилля для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в адміністрації французького президента.

Співрозмовник видання в Єлисеському палаці зазначив, що лідери європейських держав обговорили останні події в межах посередництва, розпочатого Сполученими Штатами. Вони, зокрема, схвалили зусилля США, спрямовані на досягнення міцного і тривалого миру в Україні.

Учасники переговорів погодилися, що зараз настав «критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону».

В адміністрації французького президента додали, що інтенсивна робота над узгодженням позицій буде продовжена найближчими днями.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Єлисейський палац, у четвер, 11 грудня, відбудеться лідерів так званої «Коаліції охочих» — групи країн, які підтримують Україну та яку спільно очолюють Франція та Велика Британія.

Ця зустріч відбудеться у форматі відеоконференції. Участь у розмові підтвердили прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що цей тиждень «може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття».

Дата публікації
Кількість переглядів
687
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie