"Критичний момент для України": європейські лідери провели розмову з Трампом

Лідери європейських країн провели розмову з президентом США / © ТСН.ua

Реклама

У середу, 10 грудня, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили з президентом США Дональдом Трампом спільні зусилля для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в адміністрації французького президента.

Співрозмовник видання в Єлисеському палаці зазначив, що лідери європейських держав обговорили останні події в межах посередництва, розпочатого Сполученими Штатами. Вони, зокрема, схвалили зусилля США, спрямовані на досягнення міцного і тривалого миру в Україні.

Реклама

Учасники переговорів погодилися, що зараз настав «критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону».

В адміністрації французького президента додали, що інтенсивна робота над узгодженням позицій буде продовжена найближчими днями.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Єлисейський палац, у четвер, 11 грудня, відбудеться лідерів так званої «Коаліції охочих» — групи країн, які підтримують Україну та яку спільно очолюють Франція та Велика Британія.

Ця зустріч відбудеться у форматі відеоконференції. Участь у розмові підтвердили прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що цей тиждень «може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття».