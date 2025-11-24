Критичний момент і багато шуму: Зеленський про тиск навколо мирного плану США

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Зараз Україна перебуває у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску.

Так президент України Володимир Зеленський прокоментував мирний план США під час відеозвернення до Четвертого Парламентського саміту Кримської платформи.

«Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, передусім зі США, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно удавати, що на агресію можна не зважати, нібито все „переможено“ само собою», — сказав глава держави.

Реклама

На зустрічі у Женеві 23 листопада представники США та України підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Сторони підтвердили значний прогрес в узгодженні позицій і домовилися, що майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий і справедливий мир. Остаточні рішення у межах угоди ухвалюватимуть президенти обох країн.

Крім того, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського «мирного плану» з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України. Контрпропозиція, розроблена, за даними Reuters, Британією, Францією та Німеччиною, базується на «мирному плані» США, але коректує деякі пункти, в окремих випадках — пропонує вилучити їх.