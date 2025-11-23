ТСН у соціальних мережах

Критика "мирного плану" Трампа та заяви про підтримку України: головні новини ночі 23 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі 23 листопада 2025 року:

  • Американський "мирний план" розглядають як основу для перемовин — Рубіо

  • Український кокус у Конгресі США назвав «мирний план» Трампа неприйнятним і таким, що грає на руку Кремлю

  • Європейці вперше долучаться до мирних переговорів Трампа щодо України: у Швейцарії стартують високорівневі консультації

  • Мерц: Мир в Україні можливий лише за спільної згоди Києва та Європи

  • Шумер розкритикував пропозиції щодо поступок: Україна потребує реальних гарантій безпеки

