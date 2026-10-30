Кремль задумав новий сценарій для України: в ISW попередили про небезпечну тактику РФ

Атака на Чернігів 29 жовтня. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

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Напередодні армія РФ завдала масованих денних ударів по Україні дронами і баражувальними боєприпасами, вбивши близько 20 людей. Ворог намагається паралізувати звичне життя українців, завдати втрат серед цивільних і підірвати економіку країни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Посеред дня РФ завдала смертельних ударів по Дніпру, Чернігову та Кременчуку в Полтавській області. Під прицілом була цивільна інфраструктура.

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Аналітики ISW наголошують, що Росія завдаває денних і нічних ударів по Україні, аби зробити повсякденне життя українців нестерпним, збільшити кількість жертв серед цивільних і завдати шкоди економіці.

«Протягом 2026-го російські атаки ставали більш інтенсивними і смертоносними. Ворог застосовує тривалі комбіновані нальоти, використовує вразливості української ППО і впроваджує технології, зокрема квазікрилаті ракети „Бандероль“, — йдеться у звіті.

Зокрема, удар по залізничному вокзалу Дніпра продемонстрував, що навіть невелика кількість дронів, які прориваються крізь українську протиповітряну оборону, може спричинити масштабні втрати серед цивільних.

Американські фахівці зауважують, що напередодні прийдешньої зими Москва намагається посилити тиск на українців і завдати країні додаткових збитків.

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«У Кремлі, ймовірно, розраховують, що масовані удари відвернуть увагу від нещодавніх успіхів ЗСУ на фронті та змусять Україну капітулювати через нестерпні умови повсякденного життя», — підсумовують у звіті.

Удари по Україні вдень 29 жовтня

Зазначається, що посеред дня росіяни атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя. Загинуло 15 осіб. Повітряні сили повідомили, що РФ запустила по місту чотири реактивні дрони, три з яких вдалося перехопити.

Того ж дня росіяни вдарили боєприпасами «Бандероль» по центру Чернігова. Загинуло двоє 15-річних дітей, а понад 30 людей отримали травми.

Під ударом опинився і житловий будинок у Кременчуці на Полтавщині. Там загинули щонайменше троє людей. Понад 30 осіб дістали поранення, серед них шестеро дітей.

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