Кривавий глухий кут: El Mundo назвала 5 сценаріїв війни в Україні, і жоден не передбачає швидкого миру

5 сценарів для України від El Mundo: куди рухається фронт і що буде далі / © Getty Images

Іспанська газета El Mundo представила аналіз, у якому виділила п’ять можливих варіантів розвитку війни в Україні.

На думку автора статті, жоден зі сценаріїв передбачає встановлення швидкого і негайного миру.

Фази війни

У виданні виділяють кілька фаз війни:

Перші дні вторгнення, коли здавалося, що Росія швидко окупує країну та повалить уряд Зеленського;

український опір, який поклав край цій російській меті та розгромив війська вторгнення в Києві, Харківщині та Херсоні;

невдалий український контрнаступ у 2023 році;

захоплення Авдіївки Росією у 2024 році;

початок війни з використанням безпілотників із глухим кутом на фронті у 2025 році.

Автор зауважує, що обидві армії виснажені майже чотирма роками кривавої, виснажливої ​​війни, але миру на горизонті не видно, враховуючи гру лестощів, яку Путін розпочав перед обличчям спроб Дональда Трампа заспокоїти ситуацію.

Перший сценарій: Трамп нав’язує Україні крихкий мир

Наразі одних прямих дій США проти Москви за її відмову вести переговори із Зеленським ще не було вжито, але тепер Білий дім, мотивований бажанням нав’язати «мир силою», нарешті визначив Путіна єдиною перешкодою для цього припинення вогню. Якщо команді Трампа вдасться переконати російського диктатора, це хитке перемир’я може зірватися через відсутність гарантій безпеки та явно неприховану мету Росії покласти край суверенітету України.

«Переговори не можуть покласти край війні Росії проти України; вони можуть лише призупинити її», — пише Інститут вивчення війни.

Війна заготстрюється та поширюється на країни Балтії

Хоча російські провокації досі обмежувалися порушеннями повітряного простору винищувачами-бомбардувальниками чи безпілотниками, очевидно, що Москва ескалює свою гібридну війну проти Європи та грається з вогнем, оскільки прорахунок у будь-якій із цих місій може мати катастрофічні наслідки.

Кілька європейських спецслужб попередили (останньою була німецька), що Росія готує провокацію проти країни НАТО, особливо найвразливішої: трьох балтійських держав.

Війна триває у 2026

Цей сценарій можна описати такою тезою: Україна не здається, а Путін не може вийти без «перемоги».

Хоча обидві країни швидко виснажують свої ресурси, Європа наразі підтримує українську державу та її армію, тоді як Китай підтримує російську економіку, купуючи нафту за доступними цінами, а Північна Корея постачає боєприпаси своїм військам.

Економічний колапс змушує Кремль до переговорів

За інформацією видання, вперше з часу вторгнення Кремль висловив реальне занепокоєння щодо швидкого погіршення стану російської військової економіки в останні місяці та його негативних прогнозів на 2026 рік.

З 2022 року Росія зазнає дедалі більшого навантаження: її ліквідні резерви різко скоротилися (нещодавно оцінювалися приблизно в 31 мільярд доларів), і деякі аналітики попереджають, що вона може вичерпати свої можливості для покриття дефіциту до кінця року. За даними Reuters, експортні доходи від нафти та продуктів переробки зазнають стійкого скорочення: у вересні 2025 року доходи від сирої нафти та палива знизилися, хоча обсяги експорту досягли нещодавніх максимумів, що відображає шкоду, завдану російським нафтопереробним потужностям внаслідок атак українських безпілотників.

Хоча ніхто не очікує раптового краху, все більше аналітиків прогнозують поступове погіршення, яке збідніє життя росіян і позбавить Москву здатності довше підтримувати свою агресію проти України. Друга світова війна запровадила нове правило у світовій політиці: держави, які розпочинають агресивні війни, зазвичай зрештою зазнають поразки.

Україна поступається через втому союзників

Цей сценарій можливий лише у випадку приходу до влади проросійських партій у ЄС.

З огляду на те, що адміністрація Трампа зараз віддалена, європейська підтримка є життєво важливою для виживання Української держави та її армії.

«Хоча українська військова промисловість стає дедалі ефективнішою та розвиненішою, її виживання залежить від коштів, що надходять з Брюсселя. Без них, втративши біженців, що переїхали до Європи, та частину своєї промислової потужності через бомбардування, шанси України витримати цю війну на виснаження мінімальні», — зазначають у виданні.

