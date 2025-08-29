Кривавий удар по Києву 28 серпня: чому у Трампа відреагували занадто стримано

Атака на Київ 28 серпня. / © Associated Press

Білий дім занадто стримано відреагував на останній масований удар по Києву, де загинуло понад 20 осіб. Ймовірно, така реакція свідчить про те, що Вашингтон намагається уникнути розгойдування конфлікту з “фюрером” Володимиром Путіним.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Прессекретарка Кароліна Лівітт наголосила, мовляв, США “не раді…, але й не здивовані”. Натомість вона швидко перейшла до питання атак ЗСУ на російську інфраструктуру, зокрема, нафтопереробні заводи. Крім того, вона додала, мовляв, цілком ймовірно, що “обидві сторони не готові до того, щоб це закінчилося”.

“Такий акцент на «обох сторонах» дозволяє уникнути розгойдування човна з Володимиром Путіним та очевидних подальших питань щодо подальших санкцій”, - йдеться у статті.

Зауважимо, що минуло вже три тижні відтоді, як президент Дональд Трамп пообіцяв запровадити санкції, і майже два тижні відтоді, як він зустрівся з Путіним на Алясці.

“Великий прогрес», про який він повідомив після їхнього саміту, та надії на прорив після його зустрічі з лідерами Великої Британії та ЄС майже випарувалися”, - додало Sky News.

Як повідомлялося, вночі 28 серпня РФ ударила “Кинджалами”, дронами і крилатими ракетами по Україні. Зокрема, окупанти випустили 598 БпЛА і 20 крилатих ракет Х-101. Сили ППО знищили 589 цілей.

Під потужним ударом опинився Київ. Росіяни атакували місто безпілотниками і ракетами. Зокрема, ракетними ударами було знищено п’ятиповерхівку на Дарниці. Кількість жертв російської атаки зросла до 23. Серед загиблих є четверо дітей.