Кривавий удар по Києву: у МЗС України звернулись до партнерів і жорско рознесли Путіна

Андрій Сибіга / © Володимир Зеленський

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до парнерів після масованої атаки, яку влаштувала РФ уночі.

Про це йдеться у дописі міністра.

«Не зволікайте з рішеннями щодо протиповітряної оборони для України! Це наше головне прохання до наших партнерів після того, як Київ пережив ніч жахів. Щонайменше 10 людей загинули в результаті жорстокого нападу Росії на столицю України з використанням усіх типів ракет та безпілотників. Росія обстрілювала житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін може вести лише підлу та терористичну війну проти мирних жителів, жінок та дітей. Тому що у своїй війні проти Сил оборони України він не може досягти жодного результату», — зазначив він.

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«Ми вимагаємо рішучої міжнародної відповіді. Не лише слів осуду, а й конкретних дій для зупинення російського терору. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні зараз, а не пізніше. Рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію потрібні негайно, а не пізніше! Рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні негайно, а не пізніше! Я також хочу особливо наголосити, що аморально виправдовувати російські звірства проти українців, кажучи, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по Росії», — додаві він.

Наслідки ворожого удару / © Associated Press

Атака по Києву — останні новини

У ніч проти 2 липня Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами, серед головних цілей — Київ, де є значні руйнування багатоповерхових будинків та багато поранених. Вже 10 загиблих, але під завалами може бути багато людей.

2 липня атака на столицю завершилась о 7 ранку і тривала понад 11 годин поспіль. Дрони продовжували бити по Києву до останнього.

Ввечері, 1 липня, президент Володимир Зеленський, перебуваючи із візитом в Ірландії, яка перебирає керівництво в Раді ЄС, попередив про можливість масованої атаки, а також заявив про швидше ніж планувалося повернення до Києва.

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Перед цим Росія завдала масованого удару по Україні в ніч на 2 червня. Тоді внаслідок ударів щонайменше 23 людини загинули — серед них трирічний хлопчик.

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