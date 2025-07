Кривонос заявив про політичний тиск під час справи Чернишова: деталі

Олексій Чернишов

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос визнав, що під час розслідування справи щодо віцепрем’єра Олексія Чернишова був серйозний тиск на детективів і прокурорів. Водночас, за його словами, цей тиск не завадив довести справу до оголошення підозри.

Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

Кривоноса запитали, чи надходили до нього сигнали від представників вищої української влади з проханням “зменшити темп” у справі, аби вона зійшла нанівець. Очільник НАБУ прямо не відповів на це запитання, однак підтвердив, що на розслідування чинився тиск.

“Тиск протягом цієї справи був дуже серйозний. І під елементами тиску можна багато чого розуміти”, — сказав він.

Кривонос наголосив, що попри перешкоди та спроби впливу, розслідування дійшло до ключового етапу — оголошення підозри високопосадовцю. За його словами, це свідчить про ефективність і незалежність антикорупційних органів.

“Ми все витримали, продемонстрували ефективність, незалежність, прийшли до результату. Нехай проміжного — підозра ще не є обвинувальним актом чи рішенням суду. Але ми вже показали, що здатні розслідувати справи такого рівня”, — зазначив директор НАБУ.

Він також підкреслив, що попереду ще змагальний процес у суді, де обидві сторони представлятимуть свої докази. Водночас Кривонос запевнив, що детективи та прокурори мають усі гарантії незалежності, щоб довести справу до завершення, незважаючи на можливі перешкоди, зокрема й з боку судової системи.

Що відомо про справу Чернишова

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 червня 2025 року повідомили про підозру в незаконному збагаченні низці колишніх підлеглих Олексія Чернишова у Міністерстві розвитку громад і територій України. Йдеться про:

колишнього державного секретаря Мінрегіону (нині частина Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури), чинного члена правління компанії “Нафтогаз України”,

колишнього радника міністра,

колишню директорку державного підприємства,

забудовника, якого вважають організатором схеми,

співробітника будівельної компанії.

“За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з “потрібною“ будівельною компанією інвестиційні договори”, — йшлося у повідомленні.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, тоді про підозру мали оголосити і самому Чернишову. Однак офіційного підтвердження цьому не було.

В той час сам міністр 17 червня дистанційно відкрив форум “Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery”, який відбувся у Києві.

Раніше стало відомо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що не забиратиме у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури справу щодо колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, попри зміни в законодавстві.