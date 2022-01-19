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Кубань і Таганрог: Кулеба показав Блінкену мапу України з "посуненими" кордонами РФ

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Кубань і Таганрог: Кулеба показав Блінкену мапу України з "посуненими" кордонами РФ

Ентоні Блінкен (Twitter)

На карті до України віднесені ті історико-етнографічні землі, які не входять до складу нашої держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном  показав своєму американському колезі фізичну мапу Україну, де за основу взяті не державні, а історико-етнографічні кордони.

Фото Блінкен опублікував у своєму Тwitter.

Зокрема, на карті до України віднесені ті історико-етнографічні землі, які не входять до складу нашої держави. Йдеться про населені раніше українцями території Росії — Кубань, Східну Слобожанщину (Бєлгородська обл., частина Курської та Воронезької областей), Таганрогщину і Стародубщину. Зазначимо, що внаслідок активної асиміляційної політики, яку проводила РФ, більшість населення цих територій, на жаль, забула про своє коріння.

Також на карті зображена Берестейщина і частина Полісся, які належать Білорусі.

Щодо західних територій, то на карті Кулеби не забули про Закерзоння: Лемківщину, частину Холмщини і Надсяння, що належать Польщі. Внаслідок депортаційних акцій 1944-46 років українців з цих земель переселили до УРСР, а тих, хто зумів залишитися, у 1947 році під час операції "Вісла" відправили углиб Польщі.

Від Румунії на карту Кулеби потрапила Південна Буковина, де і зараз проживає автохтонне українське населення. Проте, здається, район Герци, населений переважно румунами, не віднесений до Україна, хоча є територією нашої держави. Також значно меншою, порівняно з сучасними кордонами є українська Південна Бесарабія (південь Одещини).

Нагадаємо, що на брифінгу з Кулебою Блінкен закликав політичних лідерів України відкласти розбіжності заради національних інтересів. 

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