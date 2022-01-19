Кубань і Таганрог: Кулеба показав Блінкену мапу України з "посуненими" кордонами РФ

На карті до України віднесені ті історико-етнографічні землі, які не входять до складу нашої держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном показав своєму американському колезі фізичну мапу Україну, де за основу взяті не державні, а історико-етнографічні кордони.

Фото Блінкен опублікував у своєму Тwitter.

Зокрема, на карті до України віднесені ті історико-етнографічні землі, які не входять до складу нашої держави. Йдеться про населені раніше українцями території Росії — Кубань, Східну Слобожанщину (Бєлгородська обл., частина Курської та Воронезької областей), Таганрогщину і Стародубщину. Зазначимо, що внаслідок активної асиміляційної політики, яку проводила РФ, більшість населення цих територій, на жаль, забула про своє коріння.

Також на карті зображена Берестейщина і частина Полісся, які належать Білорусі.

Щодо західних територій, то на карті Кулеби не забули про Закерзоння: Лемківщину, частину Холмщини і Надсяння, що належать Польщі. Внаслідок депортаційних акцій 1944-46 років українців з цих земель переселили до УРСР, а тих, хто зумів залишитися, у 1947 році під час операції "Вісла" відправили углиб Польщі.

Від Румунії на карту Кулеби потрапила Південна Буковина, де і зараз проживає автохтонне українське населення. Проте, здається, район Герци, населений переважно румунами, не віднесений до Україна, хоча є територією нашої держави. Також значно меншою, порівняно з сучасними кордонами є українська Південна Бесарабія (південь Одещини).

Good to meet with @DmytroKuleba while in Kyiv to stress unwavering U.S. support for Ukraine. We remain committed to diplomacy, but are ready, in coordination with Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression against Ukraine. pic.twitter.com/JVSietYBvZ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

Нагадаємо, що на брифінгу з Кулебою Блінкен закликав політичних лідерів України відкласти розбіжності заради національних інтересів.

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