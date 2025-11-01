Кучма пояснив, чи могли спинити Путіна 2022 року

Експрезидент Леонід Кучма / © Сайт президента України

Під час повномасштабного вторгнення Росії спроби вплинути на ситуацію через контакти з російськими чиновниками та звернення до народу не мали ефекту.

Про це розповів колишній президент України Леонід Кучма в інтерв’ю BBC News Україна, зазначивши, що «ілюзій не залишилося».

На запитання ВВС, чи намагався він як другий президент України під час широкомасштабної російської агресії використовувати свої зв’язки із російськими чиновниками, політиками та дипломатами, аби вплинути на перебіг подій, він відповів: «Згадайте ті дні: пруть орди, сунуть танки, летять ракети, росіяни впевнені у бліцкрігу. У тій ситуації розраховувати „вплинути на перебіг подій“ дзвінками чиновникам та дипломатам було б, щонайменше, наївністю. Не кажучи вже — приниженням. Сьогодні усі бачать: жодна людина всередині Росії не має впливу на Путіна. І навряд чи цей вплив став більшим, якби хтось із його оточення почав вимагати від нього припинити війну, „бо Кучма попросив“».

Кучма також розповів, що на початку війни у нього були ілюзії щодо російського народу: «Щодо кого у мене ще були ілюзії, так це російського народу. В один із найперших днів повномасштабної війни я звернувся до росіян від себе і від моєї дружини, етнічної росіянки. Тоді я закликав їх не брати участь у воєнному злочині, прямо порівнюючи дії Кремля з гітлерівською агресією. Ефекту це не мало. А потім і ілюзій не залишилося».

Колишній президент підкреслив, що у критичні дні вторгнення розраховувати на будь-який вплив через особисті контакти було нереалістично, а надії на зміну настроїв у Росії не виправдалися.

