Як жити з Угорщиною поруч: Кучма розповів про секрет гарних відосин з західними сусідами

Із західними сусідами Україна має різні відносини та історії, тому деякі проблеми корінням сягають сторіччя, а інші виникли зовсім недавно.

Україні не потрібно дозволяти собі ставитися до країн-сусідів так, як вона не дозволила б їм ставитися до себе.

Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, як Україні будувати відносини з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, політик зазначив: "Рецепт один – взаємна повага".

За словами Леоніда Кучми, багатьох проблем можна було б уникнути, якщо прораховувати кожний власний крок.

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"У моє президентське десятиріччя Україна так і робила. У підсумку з усіма центральноєвропейськими сусідами ми вибудували дружні відносини: не було конфліктів з Угорщиною (хоча етнічна картина на Закарпатті була такою ж, як і тепер), були зняті територіальні проблеми з Румунією (і вона визнала наш суверенітет над островом Зміїний, який нині є одним із символів українського спротиву)", – додав політик.

Він наголосив, що якби років десять тому Україна обрала більш гнучку модель вирішення нашого "угорського питання", Орбану було б набагато важче протягом всього цього часу обґрунтовувати перед керівництвом ЄС і НАТО свою антиукраїнську лінію.

Колишній очільник держави назвав взірцем, еталоном міждержавних стосунків відносини України з Польщею часів його президентства, майже одночасного з Алєксандром Квасьнєвським.

"Прощаємо і просимо прощення – такий був наш принцип, заповіданий папою Іваном Павлом Другим, який допомагав нам у справі примирення наших народів як тільки міг", – підсумував політик.

Тому, як розповів Кучма, він "із дуже поганим відчуттям" спостерігає за регулярними загостреннями риторики українських та польських політиків, які знову "почали будити історію".

Нагадаємо, що Кучма розповів, чому неможливе проведення виборів під час війни.

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