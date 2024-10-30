Після війни Україна повинна мати економічні контакти з РФ – Кучма

На думку другого президента України, таким чином вдасться отримати репарації. Про це Леонід Кучма розповів у інтерв’ю для інформаційного агентства Інтерфакс-Україна.

"Інших зв'язків принаймні у перші повоєнні роки, я уявити не можу. Як буде далі? Я не знаю. В принципі, політичні взаємини значною мірою визначаються історією і ідеологією. Економічні ж - географією і геологією. За всіх умов Росія залишиться з нами поруч географічно. І в надрах Росії залишиться, як я часто говорю, уся таблиця Менделєєва. Тож, здавалося б, географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією. Але ми ніколи не забудемо історію, особливо найсвіжішу. І я не вірю, що поміняється ідеологія Росії, якщо докорінно не зміниться сама Росія", - зазначив колишній глава держави.

Як розповів Кучма, після Другої світової війни німці пройшли через денацифікацію, і лише після цього вони усвідомили, які злочини накоїли. Тому, зараз Німеччина - знову велика європейська країна з високою культурою та гуманістичною мораллю. Аналогічно Росія має пройти процес деімперіалізації.

За словами другого президента, без агресивної імперської психології, РФ буде величезною територією з населенням, котре легко одурманити себе наркотиком імперської агресії

"Світ ще може змусити ядерну державу відмовитися від агресії проти сусідів, але він не може змусити її поміняти свою власну агресивну імперську психологію, якщо вона сама цього не захоче. А без цього Росія залишиться величезною територією з населенням, яке з готовністю дало одурманити себе наркотиком імперської агресії, встигло скуштувати крові і, схоже, її смак йому сподобався. Ви можете уявити собі торгівлю і економічну кооперацію з агресивною країною та народом, які одного разу вже спробували знищити вас і при нагоді «могут повторіть»? Я - не можу", - зауважив Леонід Кучма.

Нагадаємо, Кучма назвав головну перепону, що віддаляє перемогу України

Читайте також: