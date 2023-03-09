Куди подінуться ці сотні тисяч "мобіків": Піонтковський – про реальність соціального вибуху в РФ

На його думку, Путін уже зрозумів, що війна в Україні програна, тому тепер диктатор бореться у новій війні за власне життя.

Російський диктатор Путін втрачає контроль над ситуацією в РФ, а мобілізовані росіяни і бойовики ПВК можуть повернути зброю проти Кремля.

Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі каналу "Freeдом".

Експерт зазначає, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зараз" бореться за життя", тому що генералітет на чолі з Герасимовим, а також міністр оборони Шойгу, йому ніколи не пробачать критики.

"Конфлікт між генералітетом та штурмовиками – неминуча справа у будь-якій фашистській країні. У Гітлера була та ж проблема", – каже політолог.

За його інформацією, Путін пішов на зустріч Шойгу і Герасимову, знявши лояльного до Пригожина Суровікіна. Це була перша апаратна поразка диктатора за останні 23 роки.

“Ось цим підняттям ставок, випинанням своєї ролі, Пригожин бореться за своє життя. І як крок у відповідь Міністерство оборони створює нову ПВК на базі “Газпрому” і пропонує бойовикам не 200 тисяч рублів на місяць, як Пригожин, а 400 тис. рублів на місяць. Ось все це аж ніяк не підвищує боєздатність російської армії, а просто перетворює її на комбінацію мафіозних груп, 27 ПВК є на сьогодні. Для боротьби з Україною вони не потрібні. Я думаю, що ці мафіозні групи розуміють, що війна стратегічно програна і готуються перейти з імперіалістичної війни до громадянської чи скоріше мафіозної”, — сказав Піонтковський.

Історія розпаду Російської імперії повторюється

На його думку, в Росії може повторитися ситуація, як у минулому столітті наприкінці Першої світової війни, коли солдати, повернувшись з фронту, скинули царя.

"Куди подінуться ці сотні тисяч "мобіків". Вони будуть, як і селяни з гвинтівками, які прийшли до Петербурга і навернули там таких справ, що ми вже скільки років розбираємося і не можемо розібратися. Все це закладає величезну бомбу соціального вибуху під майбутнім Росії", – припустив Піонтковський.

На його думку, Путін уже зрозумів, що війна в Україні ним програна, тому тепер диктатор бореться у новій війні за власне життя.

Раніше у ЦРУ розповіли про вирішальні місяці війни і попередили, що Путін подвоює ставки.

За інформацією американської розвідки, 2023 року у війні з Україною Путін перейде до оборони.

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