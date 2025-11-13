- Дата публікації
"Кулаком по фізіономії": Огризко пояснив, як вести переговори із Путіним
Відомий український дипломат вважає, що розмова з президентом держави-агресорки нічого не змінить.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним нічого не дадуть. Господаря Кремля можна тільки силою змусити припинити війну.
Таку думку висловив український дипломат в коментарі телеканалу «Київ24».
За його словами, діалог із державою, яка веде війну на знищення, не має жодної практичної цінності.
«Уявімо собі, сіли Зеленський з Путіним за стіл переговорів. І що це вже щастя і велика перемога? Та абсолютно ні», — зазначив Огризко.
Ексміністр вважає, що розмова з президентом держави-агресорки нічого не змінить.
«Повинна бути зовсім інша логіка. Нам треба змусити Путіна робити те, що цивілізований світ хоче, а не умовляти його припинити робити безчинство. Не працює. Працює тільки те, що називається кулаком по бридкій московитській фізіономії», — наголосив дипломат.
Нагадаємо, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про начебто відкритість Москви до переговорів з Україною.
Заступник голови МЗС України Сергій Кислиця заявив, що протягом літа Київ зосереджував свої зусилля на тому, щоб спонукати президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським віч-на-віч.