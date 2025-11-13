"Кулаком по фізіономії": Огризко пояснив, як вести переговори із Путіним

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним нічого не дадуть. Господаря Кремля можна тільки силою змусити припинити війну.

Таку думку висловив український дипломат в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, діалог із державою, яка веде війну на знищення, не має жодної практичної цінності.

«Уявімо собі, сіли Зеленський з Путіним за стіл переговорів. І що це вже щастя і велика перемога? Та абсолютно ні», — зазначив Огризко.

Ексміністр вважає, що розмова з президентом держави-агресорки нічого не змінить.

«Повинна бути зовсім інша логіка. Нам треба змусити Путіна робити те, що цивілізований світ хоче, а не умовляти його припинити робити безчинство. Не працює. Працює тільки те, що називається кулаком по бридкій московитській фізіономії», — наголосив дипломат.

Нагадаємо, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про начебто відкритість Москви до переговорів з Україною.

Заступник голови МЗС України Сергій Кислиця заявив, що протягом літа Київ зосереджував свої зусилля на тому, щоб спонукати президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським віч-на-віч.