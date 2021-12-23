Кулеба закликав "не перекручувати" указ Зеленського щодо посадовців, які можуть робити заяви від України

Кулеба закликав "не перекручувати" указ Зеленського щодо посадовців, які можуть робити заяви від України

Кулеба наголосив, що "це не указ про те, хто що може коментувати".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав "не перекручувати" указ президента Володимира Зеленського, згідно з яким офіційні заяви щодо зовнішньої політики України можуть робити лише троє посадових осіб.

Відповідне звернення головний дипломат країни увечері в середу, 22 грудня, оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, український лідер поклав на президента, прем'єр-міністра та очільника МЗС відповідальність щодо "саме офіційних заяв від імені держави". Кулеба наголосив, що "це не указ про те, хто що може коментувати".

"Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - висловився Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомстав додав, що "коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку".

"І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності. Тому не піддавайтеся на хайп", - резюмував він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 22 грудня підписав указ №671, яким встановив, що офіційно коментувати зовнішню політику України можуть лише троє посадовців, зокрема президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ.

Метою такого рішення глава держави назвав забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин та належного виконання міжнародних договорів України.

Читайте також: