Кулеба 10 січня їде до Брюсселя: він візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО

Кулеба 10 січня їде до Брюсселя: він візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО

Комісія Україна-НАТО розпочне засідання о 12:00 за київським часом.

Перед переговорами представників НАТО із Росією у Брюсселі 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО, на якому буть присутні генсек Альянсу та очільник українського МЗС.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу.

"У понеділок, 10 січня 2022 року, генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг прийматиме міністра закордонних справ України пана Дмитра Кулебу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також у штаб-квартирі Альянсу відбудеться спільна пресконференція Столтенберга і Кулеби. Вона розпочнеться об 11:45 за київським часом. А сама Комісія Україна-НАТО розпочне засідання о 12:00 за київським часом.

Про засідання 10 січня також проінформував і Дмитро Кулеба. "Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - написав він 5 січня у своєму Twitter.

Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

Слід зауважити, що це засідання відбудеться за два дні до переговорів представників НАТО та Росії, які заплановані на 12 січня і де будуть обговорювати ситуацію довкола України.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО 7 січня терміново обговорять воєнне нарощення Російської Федерації біля кордонів України.

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