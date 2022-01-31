Кулеба анонсував "парад візитів іноземних топпосадовців" до України: хто і коли приїде

Кулеба анонсував "парад візитів іноземних топпосадовців" до України: хто і коли приїде

Цього тижня до України приїде низка посадовців західних країн.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня приїде до України. Також до Києва з візитом приїде низка й інших "іноземних топпосадовців".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 31 січня.

За його словами, днями Київ одночасно відвідуватимуть прем’єр-міністри Великої Британії, Польщі та Нідерландів. Голова МЗС Греції вже в Україні, міністри закордонних справ Нідерландів та Великої Британії "практично на шляху".

"Очільники дипломатії низки європейських країн теж будуть наступного тижня в Україні. І паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у "нормандському форматі", - сказав голова МЗС.

Голова МЗС уточнив, що ще торік запрошував міжнародних партнерів саме на період січня та лютого. За його словами, коли в Україні постійно перебуватимуть іноземні топпосадовці, ризики військової ескалації з боку Росії знижуються.

"Крім того, цього тижня ми будемо приймати в Україні президента Туреччини, тому ви бачите, яким насиченим зараз є міжнародний порядок денний президента України, прем’єр-міністра, мене. Ми всі постійно працюємо з нашими партнерами, щоб стримати Росію. Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою присутністю в Україні іноземних топпосадовців ризики військової ескалації знижуються", - повідомив Кулеба.

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