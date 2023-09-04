Кулеба анонсував переговори Зеленського та Ердогана за результатами бесіди з Путіним

Дмитро Кулеба наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра.

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведуть переговори після поїздки турецького лідера до Сочі на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє The Guardian.

"Я переконаний, що за результатами бесіди Ердогана з Путіним відбудеться контакт між президентом Ердоганом та президентом Зеленським", - заявив глава українського МЗС.

Він також наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 4 вересня, перебуває з візитом в Сочі. Він уже зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: