Кулеба дав прогноз, чи зможе Трамп домовитись про закінчення війни в Україні

Новообраному президенту США Дональду Трампу буде складно досягти миру в Україні, адже між Росією та Україною залишаються глибокі "фундаментальні розбіжності", які унеможливлюють компроміс.

Таку думку висловив у коментарі The Times колишній міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба, пише УНІАН.

"На мій погляд, швидких переговорів не буде", - сказав Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський вимагає членства в НАТО заради миру, але Кулеба вважає, що Альянс може запропонувати це лише через 10-20 років, що залишить Україну вразливою до російських атак.

Кулеба заявив, що кінцем війни буде або перемога України, або поразка Путіна. Він також розкритикував ідею розміщення миротворців на фронті, зазначивши, що краще витратити гроші на зброю, оскільки миротворча місія потребує 40 000 військових, що буде занадто мало для такої довгої лінії фронту.

Ексглава МЗС вважає, що Трамп, попри свої погрози припинити військову допомогу Україні, зрештою змінить свою позицію, якщо ситуація на фронті для України погіршиться. Він пояснив, що Трамп має сильну інтуїцію щодо того, що вигідно в короткостроковій перспективі, але якщо Україна опиниться під серйозною загрозою, він не захоче бути звинуваченим у тому, що залишив країну без допомоги. У такому випадку він, ймовірно, надасть підтримку.

Кулеба також критикує європейських політиків, зазначаючи, що вони бояться своїх виборців і тому не збільшують витрати на оборону, ігноруючи розвіддані про можливу загрозу війни з Росією. Проте він вважає, що в разі потреби Великобританія, Німеччина та Франція не матимуть іншого вибору, окрім як продовжувати військову допомогу Україні. Кулеба підкреслив, що Європа не зрадить Україну, оскільки в разі її поразки війна неминуче пошириться на їхні країни. Таким чином, підтримка України для них обійдеться значно дешевше, ніж ведення війни на своїй території.

Нагадаємо, Дональд Трамп планує досягти угоди про перемир'я між Україною та Росією в перший день свого президентства.

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