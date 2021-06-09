Кулеба: Хочемо організувати зустріч міністрів закордонних справ "нормандії"

Міністр висловив вдячність Німеччині за підтримку України.

У другий день візиту до Німеччини, 9 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ґердом Мюллером, а також зустрічі з керівництвом провідних німецьких політичних партій.

Про результати перемовин глава української дипломатії розповів у відеозверненні.

"Про "нормандію" говорили багато. Хочемо організувати зустріч міністрів закордонних справ "нормандського формату". Я вдячний німецькому колезі (Гайко Маасу - Ред.) за активну роль. Про "Кримську платформу говорили. Німеччина повністю підтримує "Кримську платформу" і самміт "Кримської платформи". Це реально дуже важливий результата і ми дякуємо Німеччині", - зазначив він.

Також, за словами Кулеби, говорили не лише про те, як Німеччина може допомогти Україні, а про те що ми разом можемо зробити, які амбітні економічні проєкти - щоб у виграші були і Україна, і Німеччина, і Європа загалом.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомляв, чому не захотів говорити телефоном з Кулебою. За його словами, причина в тому, що темою розмови був Донбас.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею залучення до переговорів у "нормандському форматі" США, Великої Британії і Канади. Також для врегулювання конфлікту на Донбасі, на думку українського президента, формат ведення переговорів з Росією треба змінювати.

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