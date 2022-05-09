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Кулеба і Блінкеном скоординували кроки, щоб наблизити день перемоги України

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Кулеба і Блінкеном скоординували кроки, щоб наблизити день перемоги України

Associated Press

Нові жорсткі санкції США проти Росії на підході.

У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з держсекретарем США Ентоні Блінкеном скоординували кроки, щоб наблизити день перемоги України. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ України. 

"Нові жорсткі санкції США проти Росії на підході. Ми також обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства та забезпечення глобальної продовольчої безпеки”, - йдеться у повідомленні. 

Раніше Адміністрація Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України. 

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