Кулеба і Блінкеном скоординували кроки, щоб наблизити день перемоги України

Нові жорсткі санкції США проти Росії на підході.
У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з держсекретарем США Ентоні Блінкеном скоординували кроки, щоб наблизити день перемоги України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ України.
"Нові жорсткі санкції США проти Росії на підході. Ми також обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства та забезпечення глобальної продовольчої безпеки”, - йдеться у повідомленні.
Раніше Адміністрація Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України.
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