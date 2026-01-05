Кулеба може отримати нову посаду: ЗМІ дізнались подробиці

Дмитро Кулеба / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість залучення колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до нових форматів роботи у владі, зокрема в контексті реформування Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Про це повідомило поінформоване джерело РБК-Україна.

За словами співрозмовника, нинішня зустріч президента з ексглавою МЗС пов’язана з пошуком додаткових каналів отримання та аналізу міжнародної інформації, а також із бажанням надати главі держави ширший спектр варіантів для ухвалення рішень.

«Це ще один канал інформації про те, що кажуть наші партнери, як вони загалом оцінюють ситуацію. Щоб надавати президенту більше альтернатив для ухвалення рішень», — зазначило джерело.

Співрозмовник також додав, що Зеленський тривалий час розмірковує над можливістю визначення для Кулеби нової системної ролі у державному управлінні. Водночас остаточне рішення залежатиме від бачення та особистих амбіцій самого ексміністра.

За інформацією джерела, розглядаються кілька варіантів: спеціальний формат роботи у статусі радника або представника президента — формального чи неформального, а також потенційне керівництво однією з державних інституцій, зокрема Службою зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України цього ж дня зустрівся з ексочільником МЗС України Дмитром Кулебою, обговорив з ним політичну та інформаційну ситуацію навколо держави.