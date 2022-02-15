Кулеба: "Нам вдалося стримати РФ від будь-якого подальшого загострення"

За словами міністра, дипломати продовжують працювати над тим, щоб Україна ставала сильнішою та зберігала безпрецедентно високий рівень міжнародної підтримки.

Безпекова ситуація в Україні залишається напруженою, але повністю контрольованою. Україна - у сильній позиції і готова до будь-якого розвитку подій.

Про це у вівторок, 15 лютого, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

"За попередні місяці Росія створила в Європі безпекову кризу та підвищила напругу до неприпустимого рівня. Вона веде свою небезпечну гру і робить це без будь-яких реальних причин. І весь світ це бачить", - зазначив він.

За словами Кулеби, це - частина тактики шантажу і залякування, яку Кремль втілює вже багато років

"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - сказав він.

Нагадаємо:

Росія заявляє, що не готує напад на Україну. Водночас постійний представник Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов назвав умову, за якої напад таки можливий. Так, за словами Чижова, Росія не вторгнеться, якщо Україна її не спровокує.

Росія не готова атакувати, але прагне викликати паніку всередині країни

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