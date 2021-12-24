Кулеба натякнув на бажання України долучитися до обговорень США і РФ "гарантій безпеки"

Кулеба натякнув на бажання України долучитися до обговорень США і РФ "гарантій безпеки"

Кулеба зауважив, що нині в Україні вирішується питання євроатлантичної безпеки.

Головною темою переговорів США, ЄС чи НАТО із РФ має бути завершення збройної агресії Росії проти України. Водночас Україна має бути учасницею перемовин щодо безпекових консультацій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - зазначив він.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що позитивно оцінює реакцію Штатів на так званий проєкт "гарантій безпеки" Москви. За його словами, начебто вони домовилися зі США про початок переговорів на початку 2022 року в Женеві.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва проведе із США три раунди переговорів щодо так званих "гарантій безпеки", перший з яких може відбутися вже на початку 2022 року.

Раніше МЗС РФ опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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