Кулеба назвав чотири напрямки, на яких слід зосередитися, аби стримати Росію від нападу

Кулеба назвав чотири напрямки, на яких слід зосередитися, аби стримати Росію від нападу

За словами міністра, "кожна країна може щось зробити за наявності політичної волі".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири напрямки стримування Росії на тлі підвищення загрози вторгнення до України. Очільник закордонного відомства закликав зосередити увагу саме на них.

Про це міністр сказав під час брифінгу.

Перший фактор

"Перше - політично скоординовані, послідовні меседжі Росії, що її потенційне вторгнення в Україну провалиться, буде зустрінуто з дуже жорстким політичним і економічним спротивом з боку наших західних партнерів", — сказав очільник МЗС України.

Другий фактор

За словами Кулеби, це підготовка економічних санкцій проти Росії.

"Ми чули багато важливих і надихаючих меседжів про ту ціну, яку Росії доведеться заплатити. На жаль, ці меседжі нещодавно були ослаблені через публічні дискусії про санкції, які не будуть введені проти Росії. Звичайно, це надихає Путіна і він може прийти до висновку, що санкції, з якими він може зіткнутися, фактично виявляться терпимими", — пояснив міністр.

Очільник закордонного відомства України сподівається, що буде розроблено дуже сильний і послідовний пакет реальних економічних заходів проти Росії, який буде найкраще служити цілям стримування Кремля.

Третій фактор

За словами міністра, третій фактор полягає у зміцненні співпраці у військовій та оборонній сферах інших країн з Україною.

"Кожна країна може щось зробити за наявності політичної волі", — заявив Кулеба.

Четвертий фактор

Четвертим аспектом є підтримка економічної та фінансової стабільності України, яку зараз намагається підірвати російська влада. Кулеба наголошує, що "ми не можемо дозволити Росії досягти успіху в цьому".

За його словами, наразі США та інші країни розглядають різні заходи, аби допомогти Україні в цьому.

"Якщо ми доб'ємося успіху за всіма чотирма пунктами, ми доб'ємося успіху в цьому протистоянні, ми не дозволимо Путіну зруйнувати безпеку Європи", — резюмував очільник МЗС України.

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО офіційно відмовили Росії у вимозі не приймати Україну до лав Північно-Атлантичного Альянсу. Це зазначено у їхніх письмових відповідях Кремлю на його "безпекові ультиматуми". Листи Вашигтон і НАТО напередодні передали Москві.

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