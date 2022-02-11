Кулеба назвав "грою наративів" заяву Лаврова про можливий виїзд частини дипмісії з України

Кулеба назвав "грою наративів" заяву Лаврова про можливий виїзд частини дипмісії з України

За словами Кулеби, Росія намагається продемонструвати, що їхні дипломати перебувають в небезпеці і потребують захисту.

Заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо рекомендацій російській дипмісії покинути Україну задля безпеки потрібно розглядати в контексті поширюваного Росією наративу про те, що саме Україна готує агресивні дії, якісь наступальні операції.

Про це під час брифінгу повідомив голова українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба у п'ятницю, 11 лютого.

За словами Кулеби, таким чином вони намагаються продемонструвати, що їхні дипломати перебувають в небезпеці і потребують захисту.

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"Все це зараз така гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "Хто винен?", - резюмував він.

Нагадаємо:

У МЗС Росії припускають, що можуть порадити неосновному персоналу своїх дипломатичних представництв виїхати з України. "Росія, можливо, порадить неосновному персоналу своїх дипломатичних представництв в Україні залишити країну", - зазначив очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров.

Через ймовірну загрозу російської агресії президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

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