Кулеба назвав "історичною" пропозицію Шольца Орбану залишити залу засідань ЄС під час голосування щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив те, що він запропонував премʼєру Угорщини Віктору Орбану вийти із зали засідання голів ЄС під час голосування за початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав прохання Шольца "історичним".

Про це пише Bild.

Таким чином, премʼєру Виктору Орбану не довелося змінювати своєї позиції, а країни Євросоюзу домоглися прийняття рішення.

"Те, що зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті, щоб усунути загрозу угорського вето, увійде до історії як приклад німецького лідерства на користь Європи. Цього тижня канцлер заслужив на величезне щире і заслужене захоплення в серцях українців", - сказав Кулеба в інтерв'ю BILD.

Як зазначив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, на початку війни Олаф Шольц не користувався популярністю в Україні, оскільки затримував постачання зброї.

"Але через півтора з гаком року все інакше: стільки похвал з України Шольц не мав ще ніколи", - пише Ронцхаймер.

"Ми маємо багато причин бути вдячними Німеччині: від військової допомоги до фінансової підтримки. Але політична ясність щодо членства України в ЄС – це, мабуть, найкращий різдвяний подарунок із Берліна. Сірі зони в Європі більше неможливіші. Або вся карта Європи буде розфарбована у кольори ЄС для гарантії безпеки та процвітання всім європейцям, або Путін розфарбує її кров'ю та принесе ще більше страждань, нестабільності та руйнувань. Я радий, що на цьому тижні ми всі стали безпечнішими та впевненішими", - резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, в Угорщині зробили нову заяву щодо вступу України до ЄС і пригрозили "жорстким вето".

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