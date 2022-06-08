Кулеба назвав кількість компаній, які покинули ринок РФ, та закликав їх переносити бізнес до України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав міжнародний та європейський бізнес, який ще продовжує працювати в РФ, покинути країну-агресорку та заявив, що наразі вже понад півтори тисячі компаній вийшли з російського ринку.
Про це він повідомив під час брифінгу 8 червня.
"Загальна кількість компаній, які вже покинули Росію або скоротили поточний рівень операцій, сягнула 1537. Попри стереотипне уявлення, що такий крок приводить до збитків, навпаки дослідження демонструють, що компанії, які виходять з ринку РФ, вони зміцнюють свою репутацію. Зокрема, і у очах інвесторів, і у споживачів, покупців їхніх товарів і у них зростає капітал. Це не моя вигадка, про це йдеться у дослідженні Єльської школи менеджменту. Тому науково доведено, що виходити з російського ринку не лише приємно, а й корисно", - заявив очільник МЗС України.
Більше того Кулеба закликав глобальні корпорації переносити бізнес з Росії до України.
"Тут вони (ред. - міжнародні компанії) користуватимуться усією необхідною підтримкою. Перенесення бізнесу це історія важка і тривала, тому треба починати вже зараз, щоб на момент завершення війни бути повністю готовими. Ми зараз пропонуємо віддалене відкриття представництв бізнесу з подальшим перенесенням їх до України, а також створення регіональних хабів, які б охоплювали інші країни Східної та Центральної Європи, Чорноморського регіону, Центральної Азії та Південного Кавказу", - зазначив міністр закордонних справ України.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.
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