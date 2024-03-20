Кулеба назвав країну, яка може відіграти ключову роль у завершенні війни

Китай може відіграти ключову роль у завершенні розпочатої Кремлем війни в Україні, адже Пекін має "особливі" відносини з Москвою.

Про це в інтерв'ю італійській газеті La Stampa заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Для мене очевидно, що Китай, безумовно, має дуже великий потенціал для того, щоб покласти край цій війні, російській агресії проти України, через особливі відносини, які він має з Росією", - наголосив український міністр.

Оцінив Кулеба і відносин між Україною та Китаєм. За словами очільника МЗС, вони "ніколи не зазнавали проблем ані в основних питаннях, ані у двосторонніх відносинах", тому "довіра між нами існує".

Нагадаємо, раніше Китай заявив, що хоче співпрацювати з Францією щодо війни в Україні. Спецпредставник справах Євразії Лі Хуей каже, що "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".

Крім того, Китай не виключає можливість участі у саміті миру в Швейцарії. У Пекіні заявляють, що КНР "виступає за просування мирних переговорів і завжди був прихильником цього".

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