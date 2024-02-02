Кулеба назвав Орбана проугорським політиком: прем'єр різко відреагував

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення тим, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав його проугорським політиком.

Про це очільник угорського уряду сказав в ефірі радіо Kossuth, пише "ЄП".

Орбан наголосив, мовляв, його "не цікавить" думка української влади.

"Країна не повинна опуститися до того, щоб хтось інший міг розповідати нам, якими є прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Угорщини", - заявив політик.

Крім того, Орбан наголосив, що Угорщина – це "суверенна країна", а тому вона "не претендує на схвалення" інших країн.

"Нехай сусіди-слов'яни не розказують мені, хто ми є, про тисячолітню угорську державу. Ми самі це вирішимо. Можливо, вони мали на увазі це як дружній жест. Але країна, яка себе поважає, не може такого сказати. Якщо скажуть, то не дивуйтеся, ми це пропустимо повз вуха", - сказав Орбан.

Проросійські чи проугорські: Кулеба про Орбана та Сіярто

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не вважає угорського прем'єра Віктора Орбана та очільника МЗС Петера Сіярто проросійськими політиками. Вони - проугорські.

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони - проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер б на нинішній зустрічі не заявив, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", - пояснив він свою думку.

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