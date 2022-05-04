Кулеба назвав співучасниками злочинів ті країни, які проти нафтового ембарго для Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Євросоюзу запровадити нафтове ембарго проти Росії та розкритикував ті держави, які виступили проти цього рішення.
Зауважимо, 4 травня в ЄС представили шостий пакет санкцій проти Росії. Серед обмежень – нафтове ембарго, відключення від SWIFT ще кількох банків РФ, заборона державних інформаційних мовників.
Свій коментар на цю тему Кулеба висловив у відеозверненні в Мережі.
"Якщо якась країна в Європі протистоятиме ембарго на російську нафту, будуть чіткі підстави сказати, що ця країна є співучасником злочинів, які скоїла Росія на території України", – сказав голова МЗС.
May 4, 2022
Нагадаємо, проти шостого пакету санкцій проти Росії 4 травня виступили Болгарія, Угорщина, Словаччина і Чехія, висловивши стурбованість щодо нафтового ембарго.
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