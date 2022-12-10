Кулеба назвав стратегічну перемогу над країною-агресоркою: "Росія, яка не несе загрози"

Міністр наголосив, що Росію треба змусити грати за правилами.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що стратегічною перемогою над Росією стане позбавлення України та всієї міжнародної спільноти від загрози з боку РФ.

Про це міністр сказав під час виступу на World Policy Forum в Абу-Дабі 10 грудня, повідомляє пресслужба українського МЗС.

"Повне відновлення територіальної цілісності України у межах кордонів, які були до лютого 2014 року, коли Росія напала та окупувала Крим, є обов’язковою умовою перемоги та не може бути предметом переговорів", – заявив Кулеба.

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"Далі постає ширше питання: як досягти стратегічної перемоги не лише України, але і всієї міжнародної спільноти, змусивши Росію грати за правилами?" – зауважив дипломат.

І одразу ж відповів на поставлене питання, сказавши, що міжнародна спільнота здобуде стратегічну перемогу, коли Росія гратиме за правилами. За оцінками Кулеби, якщо задля цього необхідна зміна режиму в РФ, то громадянам країни доведеться пройти цю трансформацію. Водночас міністр зазначив, що це може відбутися лише зсередини.

У цьому ж контексті очільник МЗС України наголосив, що міжнародна спільнота може відіграти важливу роль, щоб створити умови для усвідомлення росіянами потреби зміни режиму.

"Росія, яка не несе загрози іншим країнам, стане стратегічною перемогою міжнародної спільноти", – сказав Кулеба.

Він також закликав не грати в "лицемірні ігри" тих у світі, хто каже, що це "не їхня війна". Міністр пояснив, щовійна РФ проти України має глобальні наслідки для продовольчої та енергетичної безпеки, міжнародного миру та безпеки.

"Тому ми всі зацікавлені в її якнайшвидшому завершенні перемогою України, яка захищає не лише себе, але і правила, на яких заснований світ", – зазначив дипломат.

На його думку, результатом війни буде повна інтеграція України як до Євросоюзу, так і до НАТО.

"Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід та морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки", – розповів Кулеба.

Він додав, що в ширшому розумінні східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору.

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"Це доконаний факт. Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не маю сумнівів", – наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер висловив думку, що найкращими гарантіями безпеки в Європі будуть виведення російських військ та вступ України до НАТО.

Зауважимо, у Держдепартаменті США уникнули відповіді на запитання, що саме там вважатимуть повним виведенням російських військ з України.

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