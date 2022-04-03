Кулеба назвав "священну санкційну трійцю, яка остаточно зупинить воєнну машину Росії"

Найближчим часом Євросоюз має запровадити п'ятий пакет санкцій проти РФ.

Європейський Союз скоро запровадить п'ятий санкційний пакет проти Російської Федерації – через те, що пішла війною проти України.

"Санкційний каток продовжить закатувати російську економіку в асфальт. Скоро буде запроваджений п’ятий санкційний пакет ЄС, який усуне прогалини та лазівки для уникнення санкцій. По суті, по економіці РФ завдали чотири потужні удари, які змусили Москву терміново шукати шляхи відходу. П’ятий удар буде завданий саме по тих лазівках і обхідних шляхах, на які вони сунулися", - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міжнародні санкції вже конкретно підірвали низку секторів військово-промислового комплексу РФ.

"Без імпортних комплектувальних та технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чипами, деякими снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами. Будемо активно розвивати успіх на цьому напрямі", - зазначив міністр.

Кулеба назавав "священну санкційну трійцю, яка остаточно зупинить воєнну машину Росії":

відмова від російської нафти, газу та вугілля;

закриття світових портів для російських кораблів та товарів;

відключення всіх російських банків від SWIFT.

"На всіх цих напрямах ведемо інтенсивні переговори та наближаємо хороші новини. Паралельно міжнародний бізнес згортає взаємодію з Росією або виходить з Росії. А хто не виходить - тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне - результат", - додав голова МЗС.

Бізнесові санкції проти Росії та Білорусі за останню добу:

Wizz Air скасовує всі рейси до РФ та з неї мінімум до 30 жовтня.

Фінський виробник лісозаготовчої техніки Ponsse PLC пішов з Росії та Білорусі.

Данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки Danfoss оголосив про виxід.

Американська Amsted Rail Company закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників в Саратові.

Disney від 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів у російських кінотеатрах.

Виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих.

Лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на $3,5 млрд за понад 100 своїх літаків, які залишилися в РФ. І обов’язково виграє цю справу.

Аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі.

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги Росії і російських регіонів. До речі, паралельно росіяни бігають по світу і намагаються підкупом відновити втрачені рейтинги російських компаній енергетичного сектору, тому що поважні рейтингові агентства позбавили їх рейтингів, без яких бізнес робити набагато важче, а часто взагалі неможливо.

Економічний оглядач розповів, в якій мірі робота санкцій вплинула на росіян

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