Кулеба назвав три шляхи вирішення проблеми російських ударів по енергомережі України

Очільник МЗС України Дмитра Кулеба заявив, що існують три основні способи вирішення проблеми російських ударів по енергомережі.

Про це міністр написав у Мережі 24 січня після участі в засіданні очільників МЗС країн G7.

Зокрема, Кулеба подякував усім державам та інституціям, які оголосили про нову практичну допомогу для відновлення пошкодженої російськими ударами енергосистеми України.

"Є три основні шляхи вирішення виклику російських ударів по енергомережі України: 1) надання Україні більше систем ППО; 2) більше обладнання для відновлення електромережі, про що сьогодні говорили на зустрічі; 3) жорсткі санкції проти ракетної промисловості Росії", – йдеться в заяві міністра закордонних справ.

Нагадаємо, за підсумками нещодавнього засідання у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Україна отримає засоби ППО від Франції, Німеччини та Великої Британії, зокрема батарею ЗРК Patriot та ЗРК Avanger. Нідерланди передадуть Україні ракети для Patriot та пускові установки. А Канада закупить для ЗСУ ЗРК NASAMS і снаряди.

Зауважимо, що Росія може змінити тактику ракетних ударів по Україні після призначення Валерія Герасимова командувачем російського угруповання. На думку військового аналітика Олексія Гетьмана, через малу кількість далекобійних ракет окупанти можуть ракетами з перероблених комплексів С-300 та С-400 тероризувати жителів прикордонних територій.

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